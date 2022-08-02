Spor Avrupada rakiplerimiz belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi play-off turunda kuralar çekildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor'un rakibi Kopenhag oldu. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ile Austria Wien eşleşirken, Sivasspor'un rakibi ise Malmö-Diddeleng karşılaşmasının galibi oldu. Konferans Ligi'nde ise Konyaspor ve Başakşehir'in de muhtemel rakipleri belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Avrupada rakiplerimiz belli oldu
UEFA'da rakipler belli oluyor

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli oldu.

Trabzonspor'un rakibi belli oldu

  • Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak Trabzonspor’un rakibi belli oldu. Bordo-mavili ekip Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti. İlk maç Danimarka'da 16-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 23-24 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da oynanacak.

Fenerbahçe ve Sivasspor'un eşleşmeleri

  • UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Slovacko’yu elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. Sivasspor ise Malmö-Diddeleng eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Play-off turunda karşılaşmalar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacakken ilk maçlar deplasmanda oynanacak. Tur atlayan ekipler UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacakken elenen ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek

Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz

  • Konyaspor, Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz'u elemesi halinde play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak. Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos'ta yapılacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenirse Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılacak

  • UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Sarı lacivertliler, bu turda AIK (İsveç)-Shkendija (Kuzey Makedonya) eşleşmesini geçen takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele verecek.

Trabzonspor'un rakibi belli oldu
Trabzonspor'un rakibi belli oldu
Tartışmaların odağındaki ada: Tayvan

Tartışmaların
odağındaki ada: Tayvan

70 yılı aşkın süredir askeri gerilime sebep oluyor.
Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Yunanlılar ölüme itti Türkler yetişti

Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

80 ila 100 milyar dolarlık altın ve gümüş toprak altında.
Fiyatı altınla yarışıyor

Fiyatı altınla yarışıyor

Şifa deposu: Kilosu bin liraya satılıyor.

​Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.