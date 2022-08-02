Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu

Gündem

2022 KPSS soruları çalındı mı? '20 sorunun birebir aynısı çıktı' iddiaları sonrası ÖSYM'den açıklama

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumu ile ilgili sosyal medyada çok dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, 2022 KPSS'de çıkan soruların bazılarının, Yediiklim Yayınevi'nin daha önceki deneme sınavlarında sorduğu, videolu anlatımlarında yayınladığı soruların şıklarına kadar aynısı olduğunu ileri sürdü. İddialar sonrası ÖSYM'den açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, incelemeler sonucu iddiaların asılsız olduğu ifade edildi.