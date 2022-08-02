Avrupa'da rakiplerimiz belli oldu

Avrupa futbolunun en önemli üç organizasyonunda play-off eşleşmeleri, bugün İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde düzenlenecek kura törenleriyle belli oldu.
Trabzonspor'un rakibi belli oldu
- Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak Trabzonspor’un rakibi belli oldu. Bordo-mavili ekip Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti. İlk maç Danimarka'da 16-17 Ağustos tarihleri arasında oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 23-24 Ağustos tarihleri arasında Trabzon'da oynanacak.
Fenerbahçe ve Sivasspor'un eşleşmeleri
- UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Slovacko’yu elemesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile karşılaşacak. Sivasspor ise Malmö-Diddeleng eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Play-off turunda karşılaşmalar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacakken ilk maçlar deplasmanda oynanacak. Tur atlayan ekipler UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacakken elenen ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek
Konferans Ligi'ndeki rakiplerimiz
- Konyaspor, Konferans Ligi 3. eleme turunda Vaduz'u elemesi halinde play-off turunda Neftçi - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Başakşehir ise, Breidablik'i elemesi halinde UEFA Konferans Ligi play-off turunda Lilleström-Antwerp eşleşmesinin galibiyle oynayacak. İki Türk takımı da play-off turuna kalması halinde ilk maçını evinde, rövanşını ise deplasmanda oynayacak. Play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos, rövanşları 25 Ağustos'ta yapılacak.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elenirse Avrupa Konferans Ligi play-off turuna katılacak
- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaşacak Fenerbahçe, rakibine elenmesi halinde Avrupa yolculuğuna Konferans Ligi play-off turundan devam edecek. Sarı lacivertliler, bu turda AIK (İsveç)-Shkendija (Kuzey Makedonya) eşleşmesini geçen takımla UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına kalmak için mücadele verecek.