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Türk Telekom Basketbol Takımı Emircan Koşut'u renklerine bağladı

Türk Telekom Basketbol Takımı Emircan Koşut'u renklerine bağladı

14:3410/07/2025, Perşembe
AA
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Türk Telekom Basketbol Takımı Emircan Koşut'u renklerine bağladı
Türk Telekom Basketbol Takımı Emircan Koşut'u renklerine bağladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, milli basketbolcu Emircan Koşut'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Onvo Büyükçekmece Basketbol'da tamamlayan Emircan Koşut'u takımımıza kattık. Ailene tekrar hoş geldin Emircan Koşut." ifadelerine yer verildi.


Ankara ekibi, ayrıca Kanadalı oyuncu Kyle Alexander ile yollarını ayırdığını duyurdu.

#Türk Telekom Basketbol Takımı
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