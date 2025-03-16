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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta tamamlandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta tamamlandı

16:1716/03/2025, Pazar
AA
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Kadınlar Futbol Ligi'nde 20. hafta tamamlandı.
Kadınlar Futbol Ligi'nde 20. hafta tamamlandı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta heyecanı yaşandı. Karşılaşmalar sona ererken Fenerbahçe 49 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sona erdi.


Alınan sonuçlar şöyle:


Fenerbahçe Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0 (Hükmen)

Beylerbeyispor-Çekmeköy Bilgidoğa: 7-1

Fatih Vatanspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş JK United Payment-Bornova Hitabspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray: 0-1

ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-3

Hakkarigücüspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 1-0

#Futbol
#Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
#Haftanın Sonuçları

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