Basketbol Süper Ligi
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-in turunun ardından play-off çeyrek final maçları yarın başlayacak. Eşleşmelerde iki maç kazanan takımlar yarı finale yükselecek. İşte çeyrek final maç programı...
Türkiye Basketbol Süper Ligi play-in turunun ardından play-off çeyrek final maçları da yarın başlıyor.
Eşleşmelerde iki maç kazanan takımların play-off yarı finaline yükseleceği maçların programı ise şöyle:
29 Mayıs Perşembe
18.00 TOFAŞ – Bahçeşehir Koleji
20.30 Fenerbahçe Beko – Türk Telekom
30 Mayıs Cuma
18.00 Anadolu Efes – Mersinspor
20.30 Beşiktaş Fibabanka – Galatasaray
31 Mayıs Cumartesi
18.00 Bahçeşehir Koleji – TOFAŞ
20.30 Türk Telekom – Fenerbahçe Beko
1 Haziran Pazar
18.00 Mersinspor – Anadolu Efes
20.30 Galatasaray – Beşiktaş Fibabanka
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