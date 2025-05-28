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Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçları ne zaman? İşte program

Basketbol Süper Ligi çeyrek final maçları ne zaman? İşte program

17:0128/05/2025, Çarşamba
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Basketbol Süper Ligi
Basketbol Süper Ligi

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-in turunun ardından play-off çeyrek final maçları yarın başlayacak. Eşleşmelerde iki maç kazanan takımlar yarı finale yükselecek. İşte çeyrek final maç programı...

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-in turunun ardından play-off çeyrek final maçları da yarın başlıyor.


Eşleşmelerde iki maç kazanan takımların play-off yarı finaline yükseleceği maçların programı ise şöyle:
29 Mayıs Perşembe

18.00 TOFAŞ – Bahçeşehir Koleji

20.30 Fenerbahçe Beko – Türk Telekom


30 Mayıs Cuma

18.00 Anadolu Efes – Mersinspor

20.30 Beşiktaş Fibabanka – Galatasaray


31 Mayıs Cumartesi

18.00 Bahçeşehir Koleji – TOFAŞ

20.30 Türk Telekom – Fenerbahçe Beko


1 Haziran Pazar

18.00 Mersinspor – Anadolu Efes

20.30 Galatasaray – Beşiktaş Fibabanka





#Türkiye Basketbol Süper Ligi
#Fenerbahçe Beko
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