Türkiye Dünya Kupası macerasına iddialı başladı: Burak Yılmaz Hollanda'yı yıktı

Gündem

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığı iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çeviriyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Almanya'da Sol Parti'nin MHP hakkında verdiği soru önergesindeki çirkin ifadelere sert tepki gösterdi. Cumhur İttifakı'nın güçlü varlığının iç ve dış işgal cephesini adeta çılgına çevirdiğini kaydeden Bahçeli, "Sol Parti adına önerge veren bir Türk düşmanı, faşist MHP suçlamasıyla ne kadar yobaz olduğunu ifşa etmiştir. MHP’ye faşist diyen ağız kirli ve zırva bir ağızdır. Aynı zamanda itibarsızdır, iftiracıdır, demokrasi değerlerini yok sayan ilkel ve bağnaz bir anlayıştır." ifadelerini kullandı.