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Türkiye Dünya Kupası macerasına iddialı başladı: Burak Yılmaz Hollanda'yı yıktı

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz sahadan 4-2 galip ayrıldı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Dünya Kupası macerasına iddialı başladı: Burak Yılmaz Hollandayı yıktı
Burak Yılmaz, Hollanda'ya 3 gol attı ve gecenin yıldızı oldu.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-Yıldızlı ekibimiz sahadan 4-2 galip ayrıldı. Milli futbolcumuz Burak Yılmaz attığı 3 golle mücadeleye damga vurdu.

Maçtan dakikalar;

GOL!

  • 15. dakikada sol tarafta topu alan Hakan Çalhanoğlu pasını ceza sahası dışındaki Burak Yılmaz’a verdi. Burak’ın kaleyi karşıdan görerek yaptığı vuruşta savunmadan sekerek yön değiştiren top ağlara gitti. 1-0

20. dakikada Depay’ın pasında ceza sahası içine topla giren Malen’in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

27. dakikada Depay sol taraftan kullandığı serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı.

34. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Okay, Malen’in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.

35. dakikada penaltıyı kullanan Burak yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

45. dakikada sağ taraftan kullanılan kornerde De Ligt’in kafa vuruşunda top direkten dönerken, çizgi üzerinde tehlikeyi son anda Okay önledi.

GOL!

  • 46'ncı dakikada Türkiye farkı 3'e çıkardı. Umut Meraş'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun sert şutunda top kaleci Krul'un solundan ağlarla buluştu: 3-0.

63'üncü dakikada hızlı gelişen Türkiye atağında Ozan Kabak'ın aşırtma pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ozan Tufan, ceza sahasına kadar girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti. De Ligt'in ayak koyduğu top kornere gitti.

GOL!

  • 75'inci dakikada Hollanda farkı 2'ye düşürdü. Sol kanattan gelişen atakta Depay ortasını yaptı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Klaassen, yüzünü kaleye döndükten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

GOL!

  • 76'ncı dakikada Hollanda bir gol daha buldu. Sol kanattan gelişen atakta Depay içeri çevirdi. Uğurcan Çakır'ın sektirdiği top Luuk de Jong'un önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 3-2.

GOL!

  • 81'inci dakikada Türkiye farkı tekrar 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Burak Yılmaz geçti. Bu oyuncunun sert şutunda top kaleci Krul'un solundan ağlarla buluştu: 4-2

90+4'üncü dakikada Hollanda penaltı kazandı. Ceza sahası içinde de Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Michael Oliver, beyaz noktayı gösterdi. Depay'ın penaltısında kaleci Uğurcan gole izin vermedi.

  • Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye sahasında Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.


İngiliz spikerin Burak Yılmaz'ın frikik golüne verdiği tepki;

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