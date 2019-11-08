Türkiye düşmanı FETÖ’cü Kanter’den bir alçaklık daha

Firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçının boykot edilmesi çağrısı yaptı. Teröristbaşı Fetullah Gülen için ‘babam’ diyen firari FETÖ’cü terörist Enes Kanter, İtalyan La Repubblica gazetesine konuştu.

“Türkiye’de oyun oynanmaz” diyen Kanter, “Futbolculardan ve UEFA’dan İstanbul’da yapılacak Şampiyonlar Ligi finalini boykot etmelerini istiyorum” dedi.

Sadece UEFA’dan değil tüm Avrupa’dan boykot istediğini söyleyen Türkiye düşmanı Kanter, “Evet boykotu, tüm Avrupa’dan istiyorum. Sesimizi yükseltmemiz, sesimizi duyurmamız ve teslim olmamamız gerekir. Her şeyi normal ve kaçınılmaz kabul etmemeliyiz. İtalyan hükümeti ve kamuoyunun Türkiye’ye daha fazla baskı yapmasını isterim” diye konuştu.

Teröristbaşı Gülen’e olan yakınlığından dolayı ailesinin ve arkadaşlarının kendisini terk ettiğini açıklayan Kanter, “Bir halk düşmanıyım. Bu yüzden 2021’de Amerikan vatandaşı olacağım” dedi.

00:34 dk 23 Temmuz 2019 Diğer FETÖ elebaşı yediklerinin artığını Enes Kanter'e yolladı Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşandı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter'e verilmesini istiyor. Kanter'in ise resmi twitter hesabından, bunu şevkle kabul ettiğini belirten bir mesaj paylaşması da dikkat çekti.

Kırmızı bülten başvurusu yapılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter hakkında terör örgütü üyeliği suçlaması kapsamında iade talepnamesi düzenlemiş ve kırmızı bülten başvurusunda bulunmuştu. Enes Kanter'in sosyal medya hesabından Fethullah Gülen'e methiyeler dizdiğine yer verilen talepnamede, Kanter'in sosyal medyada Fethullah Gülen'i "Hocaefendi"diye andığı, örgütü de "hizmet" olarak nitelediği kaydedilmişti. Kanter'in ayrıca örgütün yurtdışı yapılanması çerçevesinde bulunan bazı okullarını ziyaret edip buralardaki toplantılar katıldı, mali destek sağladığı da ifade edilmişti. Kanter hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla İstanbul 14. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirtilen talepnamede, şüpheli hakkındaki soruşturmanın tamamlanması için uluslararası sözleşmeler gereği Türkiye'ye iade edilmesi istenmişti.

Kırmızı bülten nedir?

Bir tutuklunun ya da tutuklama emri çıkartılan kimsenin görüldüğü yerde tutuklanıp, iade edilmesini belirten bültendir. Tutuklunun ya da bir ülke tarafından tutuklama emri çıkartılmış kişinin yakalandığı ülkenin kanunlarına göre suçlu sayılması halinde iadesi mümkündür. Aksi halde sadece takibe alınır. Kırmızı Bülten, başvuru üzerine merkezi Fransa'da bulunan İnterpol tarafından çıkarılıyor.

00:24 dk 09 Kasım 2018 Diğer Kündeye getirilen FETÖ'cü Enes Kanter'le fena dalga geçtiler Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks forması giyen FETÖ'cü Enes Kanter, Atlanta Hawks maçında Plumlee ile girdiği ribaund mücadelesi sırasında havada takla atıp yere düştü. O anlar Atlanta Hawks'ın resmi Twitter hesabından tiye alındı. Video kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.