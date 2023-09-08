Türkiye-Ermenistan | CANLI

Türkiye ile Ermenistan, Eskişehir'de karşı karşıya gelecek
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında bugün Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Orsato yönetecek. Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Umut Nayir'in yerine Halil Dervişoğlu kadroya dahil edilmişti.
Grubun diğer maçında ise Hırvatistan ile Letonya aynı saatte karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise beşinci maç gününü bay geçecek.