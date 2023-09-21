Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 42. sıraya düştü

Stefan Kuntz, ayrılık sonrası açıklamalarda bulundu. Alman teknik adam, "En büyük hayallerimden biri, Almanya'da ev sahibi olduğum Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Takımı'yla katılmaktı. Ne yazık ki artık gerçekleşmemiş bir hayal olarak kaldı" dedi.