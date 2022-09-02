Spor TFFye yapılan saldırının izleri ortaya çıktı Mermi Hamit Altıntopun kafasının üstünden geçmiş
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TFF'ye yapılan saldırının izleri ortaya çıktı: Mermi Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçmiş

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına yapılan silahlı saldırıya ilişkin olay yerinden fotoğraflar paylaşıldı. Binaya isabet eden beş kurşundan birinin Hamit Altıntop'un oturduğu masanın tam arkasından odaya girdiği görüldü.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Türkiye Futbol Federasyonu binasına yapılan silahlı saldırının kurşun izleri
11 el ateş edildi, bunların 5'i binaya isabet etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına ateş açan iki kişinin yakalandığını açıkladı.

A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un saldırıdan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay yeri fotoğraflarında, binaya isabet eden beş kurşundan birinin Altıntop'un oturduğu masanın tam arkasından odaya girdiği görüldü.

İşte Türkiye Futbol Federasyonu binasına yapılan silahlı saldırının kurşun izleri:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: TFF'ye silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı
SPOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: TFF'ye silahlı saldırıda bulunan şahıslar yakalandı


TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı
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TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı
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