TFF'ye yapılan saldırının izleri ortaya çıktı: Mermi Hamit Altıntop'un kafasının üstünden geçmiş

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan tesislerine dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF binasına ateş açan iki kişinin yakalandığını açıkladı.
A Milli Takım’dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un saldırıdan kıl payı kurtulduğu ortaya çıktı.
Olay yeri fotoğraflarında, binaya isabet eden beş kurşundan birinin Altıntop'un oturduğu masanın tam arkasından odaya girdiği görüldü.
İşte Türkiye Futbol Federasyonu binasına yapılan silahlı saldırının kurşun izleri:
Türkiye Futbol Federasyonu Binası'na yapılan silahlı saldırının kurşun izleri... pic.twitter.com/brXfj1rGfl
Türkiye Futbol Federasyonu Binası'na yapılan silahlı saldırının kurşun izleri... pic.twitter.com/brXfj1rGfl— DHA Spor (@dhaspor) September 2, 2022