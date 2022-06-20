Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin harcama limitlerini açıkladı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 20 Haziran 2022 tarihli toplantısında 2022-2023 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi.
18 Haziran 2022 tarihinde yürürlüğe giren Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı'nın 89. Maddesi kapsamında, Ek XII'de yer alan usullerle belirlenen Süper Lig Takım Harcama Limitleri şu şekilde hesaplandı;
TFF'nin açıkladığı sapma cezaları önceki dönemlerde aşağıda yazıldığı gibi açıklanmıştı. Ancak sapmanın yüzde 40 seviyesine çıkartılmasının ardından rakamlarda güncelleme olabileceği konuşuluyor.
Takım harcama limitinin aşılması halinde uygulanacak cezalar şöyle:
- Yüzde 5'e kadar aşılması durumunda İhtar Cezası veriliyor.
- Yüzde 6-10 arası aşılması durumunda Kadro Sınırlaması Cezası veriliyor.
- Yüzde 11-15 arası aşılması durumunda Transfer Yasağı Cezası veriliyor.
- Yüzde 16-20 aşılması durumunda 1 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanıyor.
- Yüzde 21-25 aşılması durumunda 2 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanıyor.
- Yüzde 26 ve üstü aşılması durumunda 3 Puan Silme Cezası verilir, buna ek olarak Transfer Yasağı, Kadro Sınırlaması ve Para Cezası yaptırımlarından biri veya birkaçı uygulanıyor.