TFF'nin Riva'daki binasına silahlı saldırı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki binasına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından rastgele ateş açıldı. Milliyet'in haberine göre, yönetim kurulu toplantısının yapıldığı saatlerde Riva Tesisleri'nin yakınındaki derenin kenarından bina hedef alınarak yaklaşık 5 el ateş edildi. Saldırıda ise herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve polis ekiplerinin kamera kayıtlarını inceleyerek saldırganları yakalamak için alarma geçtiği bildirildi.

Hamit Altıntop saldırı anını anlattı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, saldırı anını anlattı. Altıntop, yaptığı açıklamada, verilmiş sadakalarının olduğunu belirterek, "Silah seslerini duyar duymaz kendimizi yere attık. Yönetim kurulundaki arkadaşlar benim yaralandığımı düşünmüşler. Verilmiş sadakamız varmış, failler umarım en kısa zamanda bulunur." cümlelerine yer verdi.

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Vali Yerlikaya: "Geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yerlikaya, açıklamalarında, "Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.@TFF_Org #TFF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 1, 2022

Kulüpler Birliği saldırıyı kınadı

TFF'ye düzenlenen silahlı saldırının ardından Kulüpler Birliği Vakfı açıklama yaptı. Birlikten yapılan açıklamada, saldırganların en kısa sürede yakalanması gerektiği vurgulanarak, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, TFF'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Faillerinin bir an önce bulunup en ağır şekilde cezalandırılmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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