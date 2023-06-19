Türkiye-Galler maçında skandal: Hakem göz kararı ofsayt verdi

A Milli Takımımız, Samsun'da Galler ile karşı karşı geliyor. Maçın 9. dakikasında ise sağdan gelişen etkili atakta A Milli Takım, Mepham'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak daha sonra pozisyon VAR'da incelendi. Uzun süren incelemenin ardından ofsayt çizgisi çekilmedi maçın hakemi VAR monitörüne çağrıldı ve gol maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Tepki yağdı

VAR tarihinde bir ilk yaşandı ve VAR monitörüne çağrılan hakem, göz kararı ofsayt kararı verip golümüzü iptal etti. Bu durum sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Teknik arıza oldu

Sky Italia'nın haberine göre, teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilmedi. Bu yüzden maçın hakemi Fabio Maresca, VAR’a gidip kendisi karar vermek zorunda kaldı.



