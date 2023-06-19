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Spor

Türkiye-Galler maçında skandal: Hakem göz kararı ofsayt verdi

A Milli Takımımız, Samsun'da Galler ile oynadığı maçta hakem Maresca, A Milli Takım'ın attığı golü göz kararı bir şekilde iptal etti. Golde ofsayt çizgisi çekilmemesi tepki çekti.

22:10 . 19/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Fabio Maresca'nın kararı tepki çekti

Fabio Maresca'nın kararı tepki çekti

A Milli Takımımız, Samsun'da Galler ile karşı karşı geliyor. Maçın 9. dakikasında ise sağdan gelişen etkili atakta A Milli Takım, Mepham'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak daha sonra pozisyon VAR'da incelendi. Uzun süren incelemenin ardından ofsayt çizgisi çekilmedi maçın hakemi VAR monitörüne çağrıldı ve gol maçın hakemi tarafından iptal edildi.

Tepki yağdı

VAR tarihinde bir ilk yaşandı ve VAR monitörüne çağrılan hakem, göz kararı ofsayt kararı verip golümüzü iptal etti. Bu durum sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Teknik arıza oldu

Sky Italia'nın haberine göre, teknik arıza nedeniyle ofsayt çizgisi çekilmedi. Bu yüzden maçın hakemi Fabio Maresca, VAR’a gidip kendisi karar vermek zorunda kaldı.


#2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri
#Türkiye
#Galler
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