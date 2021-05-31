Türkiye-Gine (CANLI)

A Milli Takımımız, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün Gine ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan hakem Aliyar Aghayev yönetecek.

A Milli Takımımız, Gine ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Ay yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmanın ardından 30 kişilik aday kadroyu 26'ya düşürecek. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekibimiz, 2 Haziran'dan itibaren şampiyona hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Milli Takımımızın 11'i:

Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan, Rıdvan, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Abdülkadir, Enes.

Gine'nin 11'i:

Keita, Ali Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Kante.



