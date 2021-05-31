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Türkiye-Gine (CANLI)

A Milli Takımımız EURO 2020 öncesindeki ikinci hazırlık maçında Gine ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Gine (CANLI)
Türkiye-Gine

A Milli Takımımız, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında bugün Gine ile karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak. Mücadeleyi Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan hakem Aliyar Aghayev yönetecek.

A Milli Takımımız, Gine ile tarihinde ilk kez karşılaşacak. Ay yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Şenol Güneş, bu karşılaşmanın ardından 30 kişilik aday kadroyu 26'ya düşürecek. Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek ay-yıldızlı ekibimiz, 2 Haziran'dan itibaren şampiyona hazırlıklarını Almanya'da sürdürecek.

Milli Takımımızın 11'i:

  • Mert Günok, Mert Müldür, Ozan Kabak, Kaan, Rıdvan, Mahmut, Dorukhan, İrfan Can, Cengiz, Abdülkadir, Enes.

Gine'nin 11'i:

  • Keita, Ali Camara, Sow, Pogba, Konate, Mamadou, Sylla, Cisse, Conte, Barry, Kante.


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