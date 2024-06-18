Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) ilk maçını bugün yapacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ilk sınavını Gürcistan karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak ve TRT 1'de canlı yayınlanacak.





Türkiye ile Gürcistan arasındaki maçta Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tüm Türkiye de EURO 2024'ün en genç ikinci takımı olan ay-yıldızlılardan zafer bekliyor.





Grubun diğer maçında ise Portekiz ile Çekya karşılaşacak. Leipzig'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.













Ferdi riske edilmeyecek





A Milli Futbol Takımı'nda tedavisi süren İrfan Can Kahveci bugünkü maçta forma giyemeyecek. İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde belli olacak. Polonya ile oynanan son hazırlık maçında ikinci yarıda süre alan ve etkili oynayan Arda Güler'in ilk 11'de oynaması bekleniyor. Hafif sakatlığı bulunan Ferdi Kadıoğlu'nun ise bugünkü Gürcistan maçında riske edilmemesi bekleniyor.

















Türkiye 6, Gürcistan ilk kez





A Milli Futbol Takımı, bu turnuvada 6. kez yer alacak. Gürcistan ise tarihinde ilk kez şampiyonada mücadele edecek. Türkiye, elemelerde gruptan, 17 puanla tarihinde ilk kez lider olarak şampiyona bileti aldı. Gürcistan ise grubu 4. sırada bitirdikten sonra play-off'ta Lüksemburg ve Yunanistan'ı geçerek Almanya vizesi aldı.





Millilerin Gürcistan maçındaki muhtemel 11'i





Mert Günok, Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Mert Müldür, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy































