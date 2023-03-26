Türkiye - Hırvatistan maçını Andreas Ekberg yönetecek

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2024 Elemeleri'ne galibiyetle başlamanın önemli olduğunu belirterek, "Bizim için ilk maçta 3 puanla başlamak son derece önemliydi. İyi başlayamasan bile kazanmak önemli. Şimdi Hırvatistan maçı var. Hırvatistan maçı bizim için önemli. Hedef oradan da galibiyetle ayrılmak." dedi.