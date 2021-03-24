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Türkiye-Hollanda (CANLI)

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk maçına Hollanda karşısında çıkıyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin mücadelesi 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Hollanda (CANLI)
Türkiye-Hollanda

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası macerası başlıyor. Ay-Yıldızlılar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek

  • Türkiye Futbol Federasyonunda yapılan açıklamaya göre, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

Türkiye'nin 11'i;

  • Uğurcan; Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş; Okay Yokuşlu; Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman; Burak Yılmaz.

Hollanda'nın 11'i;

  • Cillessen, de Ligt, Blind, Wijndal, Tete, de Jong, de Roon, Wijnaldum, Berghuis, Malen, Depay

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