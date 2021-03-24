Türkiye-Hollanda (CANLI)

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Bahçeli'den AK Parti Genel Başkanlığı'na yeniden seçilen Erdoğan'a tebrik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Bahçeli görüşmede, Erdoğan'a "Hayırlı olsun" dedi.