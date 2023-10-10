UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.





Daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.





Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karar sonrası büyük sevinç yaşadı.





Törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.





UEFA Başkanı Ceferin ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi





UEFA'nın aldığı karar sonrası konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Çok heyecanlıyız ve gururluyuz. 10 Ekim 2023'ü tarihe not düşmek lazım. 100. yılımızı Avrupa Şampiyonası ile taçlandırdık. Türkiye ile İtalya, 2032'yi birlikte düzenlemek konusunda sunum yaptık. UEFA Yönetim Kurulu onayladı. Tüm ülkemize bu sevinçli haberi verdiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi





Maçlar 5'er şehirde olacak

İtalya ve Türkiye tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. Ortak adaylığın resmi açıklanmasının ardından iki ülke maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehir belirleyecek.





Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. Açılış ve final maçları ise paylaşılacak.





UEFA'nın paylaşımı:

🇮🇹➕🇹🇷 Congratulations to Italy and Türkiye, co-hosts of #EURO2032!



The joint bidders presented 20 potential host stadiums, of which 10 will be chosen, five per country, by October 2026. pic.twitter.com/HYonnztmHc — UEFA (@UEFA) October 10, 2023





İtalya Futbol Federasyon elçisi Gianluigi Buffon ile Türkiye elçisi Volkan Demirel karar sonrası röportaj verdi:

Gianluigi Buffon:"Bizim için tarihi ve önemli bir gün. Çok güzel bir an. Türkiye ile bu güzel işbirliğini paylaşmak başka bir heyecan. İki ülkenin işbirliği beni çok mutlu etti"





"Volkan Demirel, gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu. Volkan Demirel, teknik direktör şu an. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz"

Gianluigi Buffon - Volkan Demirel









Volkan Demirel ise, "Buffon ile ilk kez bu kadar samimi olduğumuz bir ortam var. Kaleciliğine hayrandık. Karakterine de hayran oldum. Bazı insanlar bir yere geliyorsa boşuna gelmiyor. 2032'ye kadar Buffon ile çok karşılaşacağız. Tanıdığıma çok sevindim. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun"



































