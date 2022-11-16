CANLI | Türkiye - İskoçya: 2-1

A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da oynanacak hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1 galip ayrıldı. Milli Takımımızın gollerini Ozan Kabak ve Cengiz Ünder attı.
Karşılaşmadan dakikalar;
6. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Gordon son anda yatarak topu kornere çeldi.
17. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan ve kaleci Gordon'la karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in şutunda, meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.
18. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.
35. dakikada Robertson'un sağdan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Dykes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
37. dakikada gelişen hızlı atakta sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda, topu kaleci Gordon son anda ayaklarıyla kornere gönderdi.
GOL!
- 40. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun sağdan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ozan Kabak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0
- Mücadelenin ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
🇹🇷⚽GOOLL! OZAN KABAK!! Bu kez direği geçti ve Milli Takımımızı öne geçirdi... pic.twitter.com/eclhy6TOEG
🇹🇷⚽GOOLL! OZAN KABAK!! Bu kez direği geçti ve Milli Takımımızı öne geçirdi... pic.twitter.com/eclhy6TOEG— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022
GOL!
- 49. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Zeki Çelik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
🇹🇷⚽GOOLL! CENGİZ ÜNDER'DEN MÜKEMMEL GOL!! pic.twitter.com/Ksc1qqeZgh
🇹🇷⚽GOOLL! CENGİZ ÜNDER'DEN MÜKEMMEL GOL!! pic.twitter.com/Ksc1qqeZgh— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022
53. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
GOL!
- 62. dakikada İskoçya farkı bire indirdi. Robertson'un pasıyla orta sahanın biraz ilerisinde topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1
İskoçya McGinn ile farkı bire indirdi... pic.twitter.com/Ac4fFIN72g
İskoçya McGinn ile farkı bire indirdi... pic.twitter.com/Ac4fFIN72g— TRT Spor (@trtspor) November 16, 2022
77. dakikada Cengiz Ünder'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gordon yatarak çeldi. Konuk ekibin defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Mücadele, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
- A Milli Takım, 19 Kasım Cumartesi günü de Gaziantep'te Çekya ile karşı karşıya gelecek.
MS | Türkiye 2-1 İskoçya
⚽️40' Ozan Kabak
⚽️49' Cengiz Ünder
⚽️62' McGinn pic.twitter.com/MbbUbHRnuw
MS | Türkiye 2-1 İskoçya