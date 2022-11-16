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CANLI | Türkiye - İskoçya

A Milli Futbol Takımımız, Diyarbakır'da oynanacak hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını, canlı skorunu ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-İskoçya maçı kaç kaç? Golleri kim attı?
​Türkiye - İskoçya

Milli Takım, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Türkiye ile İskoçya arasında oynanacak mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Kosovalı hakem Visar Kastrati yönetecek.

Türkiye'nin 11'i;

Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Orkun Kökcü, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.

İskoçya'nın 11'i;

Gordon, Tierney, Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Fraser, Armstrong, Dykes.

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