CANLI | Türkiye - İskoçya

Milli Takım, İskoçya ile tarihinde ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ilk ve tek maç, 62 yıl önce 8 Haziran 1960'ta Ankara'da oynandı. Özel maçı, Türkiye 4-2 kazandı. Türkiye ile İskoçya arasında oynanacak mücadele bugün saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmayı Kosovalı hakem Visar Kastrati yönetecek.
Türkiye'nin 11'i;
Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cenk Özkaçar, Orkun Kökcü, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Cenk Tosun.
İskoçya'nın 11'i;
Gordon, Tierney, Hendry, Hanley, Robertson, McTominay, Gilmour, McGinn, Fraser, Armstrong, Dykes.