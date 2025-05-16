Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda IM Ekaterina Atalık birinci oldu

"Sporcularımızın mutlulukla ayrıldığı, memnuniyet dolu ifadelerini duyduğumuz bir şampiyona süreci yaşadık. Arzum'un 17 yıldır sürdürdüğü bu değerli destek, kadın satrancının Türkiye'deki gelişiminde önemli bir yapı taşıdır. Bu sene de Arzum ailemizle birlikte bu şampiyonayı gerçekleştirmekten mutluluk duyduk, çok teşekkür ederiz. Şampiyonamızın başarıyla gerçekleştirilmesinde bizlerin yanında olan Çetin Yayıncılık'a, BKM Okullarına, sporcularımızı en güzel şekilde ağırlayan Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Şampiyonaya katılan tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum."