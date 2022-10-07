Spor Galatasaray-Kastamonuspor maçının tarihi belli oldu
FUTBOL FUTBOL

Galatasaray-Kastamonuspor maçının tarihi belli oldu

Türkiye Kupası'nda Galatasaray-Kastamonuspor maçı 19 Ekim Çarşamba günü saat 21.00'da oynanacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Türkiye Kupası 3. eleme turu programı: Galatasaray-Kastamonuspor maçı ne zaman saat kaçta?
Galatasaray kadrosu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7'si Süper Lig temsilcisi olmak üzere 68 takımın yer alacağı 3. eleme turunda maç programı şöyle:

18 Ekim Salı

  • 13.00 Kasımpaşa-Yeni Mersin İdmanyurdu (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 14.00 Altay-Efeler 09 (Alsancak Mustafa Denizli)
  • 14.00 Ankaraspor-Pazarspor (Stadı henüz açıklanmadı)
  • 14.00 Manisa FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Mümin Özkasap)
  • 15.00 Çaykur Rizespor-Boyabat 1868 (Çaykur Didi)
  • 17.30 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır FK (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
  • 20.30 Adana Demirspor-Adıyaman FK (Yeni Adana)

19 Ekim Çarşamba

  • 13.00 Weecoins Kırklarelispor-52 Orduspor FK (Kırklareli Atatürk)
  • 13.00 Silahtaroğlu Vanspor FK-Elazığ Karakoçan FK (Van Atatürk)
  • 14.00 Bucaspor 1928-Artvin Hopaspor (Yeni Buca)
  • 14.00 Kırşehir FK-İskenderunspor (Kırşehir Ahi)
  • 14.00 Anagold 24Erzincanspor-Belediye Kütahyaspor (13 Şubat Şehir)
  • 14.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Yeşilyurt DÇ Ofspor (Balıkesir Atatürk)
  • 14.00 Altınordu-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Stadı henüz açıklanmadı)
  • 14.00 Uşakspor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)
  • 14.00 Eşin Group Nazilli Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Nazilli İlçe)
  • 14.00 Göztepe-Karbel Karaköprü Belediyespor (Gürsel Aksel)
  • 14.00 Adanaspor-Orduspor 1967 (Yeni Adana)
  • 14.00 Altaş Denizlispor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Denizli Atatürk)
  • 14.00 Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir)
  • 14.00 Serik Belediyespor-Batman Petrolspor (Serik İsmail Ogan)
  • 14.00 Etimesgut Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
  • 14.00 Ankara Keçiörengücü-Diyarbekirspor (Aktepe)
  • 14.00 Şanlıurfaspor-Karaman FK (Şanlıurfa 11 Nisan)
  • 15.00 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)
  • 17.00 Yılport Samsunspor-Muş 1984 Muşspor (Yeni 19 Mayıs)
  • 19.00 Atakaş Hatayspor-Düzce Cam Düzcespor (Yeni Hatay)
  • 21.00 Galatasaray-GMG Kastamonuspor (Nef)

20 Ekim Perşembe

  • 13.00 Gençlerbirliği-Niğde Anadolu FK (Eryaman)
  • 14.00 Tuzlaspor-Bursa Yıldırımspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
  • 14.00 Menemen FK-Bulvarspor (Menemen İlçe)
  • 15.00 Yeni Malatyaspor-BC Group Ağrı 1970 (Yeni Malatya)
  • 17.30 Bitexen Giresunspor-Amasya FK (Çotanak)
  • 20.30 Gaziantep FK-Sarıyer (Kalyon)

Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü: Herkes 'yıldız' olmasını bekliyordu
SPOR
Türkiye Kupası maçında düşündüren görüntü: Herkes 'yıldız' olmasını bekliyordu

Sessizliğini bozdu

Sessizliğini bozdu

​Yılmaz Vural: "Türkiye bana ayıp etti."
Teklifi reddettiğini doğruladı

Teklifi reddettiğini doğruladı

​Hull City'nin teknik direktörlük teklifinde bulunduğu Pedro Martins'ten açıklama.
Tolunay Kafkas gidiyor

Tolunay Kafkas gidiyor

​TFF, sözleşmesi sona erecek Tolunay Kafkas ile masaya oturmayacak.
Evine girmeye çalıştılar

Evine girmeye çalıştılar

​Di Maria bir kez daha hırsızlarla yüz yüze geldi.
'Kulüp efsanesiyle <br>yola devam edeceğiz'

'Kulüp efsanesiyle
yola devam edeceğiz'

​Hull City'nin yeni teknik direktörü belli oldu.
Tek eksik Kerem

Tek eksik Kerem

​Kerem Aktürkoğlu idmana katılamadı.
10 milyonu aştı

10 milyonu aştı

Avrupa'daki temsilcilerimizin elde edecekleri gelirler belirginleşiyor.
'Sorunsuz <br>bir futbolcu'

'Sorunsuz
bir futbolcu'

​Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması.
'Rezil bir ortam'

'Rezil bir ortam'

​Başakşehirli futbolcu maç sonu isyan etti.
Savunma baş ağırtıyor

Savunma baş ağırtıyor

Trabzonspor ligde 8 maçta 11, Avrupa'da 5 maçta 9 gol yedi.
Şampiyonluğu<br> ilan edebilecek mi?

Şampiyonluğu
ilan edebilecek mi?

​Formula 1'de sıradaki durak Japonya Suzuka GP.
'Hem lig hem<br>Avrupa çok zor'

'Hem lig hem
Avrupa çok zor'

Rıza Çalımbay, Ballkani mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
'Bir süre yoklar'

'Bir süre yoklar'

Jorge Jesus iki futbolcunun durumunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.