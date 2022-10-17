Galatasaray-Kastamonuspor maçının hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’ndaki karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.
Galatasaray’ın sahasında Kastamonuspor ile oynayacağı mücadelede Yiğit Arslan görev alacak.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu’nda oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şöyle:
18 Ekim Salı
- 13.00 Kasımpaşa - Yeni Mersin İdmanyurdu: Muhammet Ali Metoğlu
- 13.30 Serik Belediyespor - Batman Petrolspor: Fatih Tokail
- 14.00 Altay - Efeler 09: Burak Olcar
- 14.00 Ankaraspor - Pazarspor: Serkan Eryılmaz
- 14.00 Manisa FK - Eynesil Belediyespor: İlker Yasin Avcı
- 15.00 Çaykur Rizespor - Boyabat 1868: Ömer Tolga Güldibi
- 17.30 Kayserispor - Iğdır FK Abdullah: Abdullah Buğra Taşkınsoy
- 20.30 Adana Demirspor - Adıyaman FK: Turgut Doman
19 Ekim Çarşamba
- 13.00 Kırklarelispor - 52 Orduspor FK: Ramazan Doğanay
- 13.00 Vanspor FK - Elazığ Karakoçan FK: Burak Kaplan
- 14.00 Bucaspor 1928 - Artvin Hopaspor: Emre Kaan Çalışkan
- 14.00 Kırşehir FK - İskenderunspor: Lütfullah Aslan
- 14.00 24Erzincanspor - Belediye Kütahyaspor: Erhan Kutlu
- 14.00 Balıkesirspor - Yeşilyurt DÇ Ofspor: Alirıza Altunbakır
- 14.00 Altınordu - Sapanca Gençlikspor: Erdem Mertoğlu
- 14.00 Uşakspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Tolga Akbaba
- 14.00 Nazilli Belediyespor - Arnavutköy Belediyespor: Talha Öztürk
- 14.00 Göztepe - Karaköprü Belediyespor: Ali Yılmaz
- 14.00 Adanaspor - Orduspor: 1967 Yunus Dursun
- 14.00 Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor: Yalçın Taşkınfurat
- 14.00 Çorum FK - Esenler Erokspor: Doğu Yılmaz
- 14.00 Etimesgut Belediyespor - 68 Aksaray Belediyespor: Veli Karakaya
- 14.00 Ankara Keçiörengücü - Diyarbekirspor: Alper Oran
- 14.00 Şanlıurfaspor - Karaman FK: Tolga Tugay İnan
- 15.00 Boluspor - Fethiyespor: Batuhan Gültek
- 17.00 Samsunspor - Muş 1984 Muşspor: Ayberk Demirbaş
- 19.00 Hatayspor - Düzcespor: Onur Özütoprak
- 21.00 Galatasaray - Kastamonuspor: Yiğit Arslan
20 Ekim Perşembe
- 13.00 Gençlerbirliği - Niğde Anadolu FK: Levent Gümüşdere
- 14.00 Tuzlaspor - Bursa Yıldırımspor: Alpaslan Şen
- 14.00 Menemen FK - Bulvarspor: Tolga Sancak
- 15.00 Yeni Malatyaspor - Ağrı 1970: Gürcan Hasova
- 17.30 Giresunspor - Amasya FK: Direnç Tonusluoğlu