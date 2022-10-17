Galatasaray-Kastamonuspor maçının hakemi belli oldu

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Nedim Şener'den kendisini hedef alan Lütfü Türkkan'a çok sert sözler: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti'nin iğrenç milletvekili

Gazeteci Nedim Şener 'Helal tekme' isimli kitabı üzerinden kendisini hedef alan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi. Türkkan'a "Pis elini ve dilini kitabımdan uzak tut aşağılık" sözleriyle seslenen Şener, "Peki şehit yakınına küfür eden İYİ Parti'nin iğrenç milletvekili Lütfü Türkkan hakkında ne düşünüyorsunuz?" dedi.