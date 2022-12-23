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Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray ile Alanyaspor, Fenerbahçe ile Rizespor, Beşiktaş ile Ankaragücü ve Trabzonspor ile Ümraniyespor eşleşti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri
2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can

Kupada son 16 turu kurası, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Son 16'da karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Kupada bu aşamadan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi kullanılacak.

İşte Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri:
  • Alanyaspor-Galatasaray
  • Gaziantep FK-Konyaspor
  • Sivasspor-Karacabey
  • Ümraniyespor-Trabzonspor
  • Karagümrük-Başakşehir
  • Antalyaspor-Kayserispor
  • Fenerbahçe-Rizespor
  • Ankaragücü-Beşiktaş

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