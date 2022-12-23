Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın zalimliğine ve şımarıklığına Batı'dan tepki gelmiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi'nde konuştu. Erdoğan, ''Devletin görevi vatandaşlarına her alanda 1. sınıf hizmet vermektedir. Yasamadaki uyumsuzluk hem yargıyı hem yürütmeyi engeller. Yargıdaki aksaklıklar sistemin tamamında soruna yol açar. Türkiye yakın tarihinde bu tür krizlerin acısını çekmiştir'' ifadelerini kullandı. ''Sömürgeci döneme ait bir hastalık olan oryantalizm uluslararası siyaset ve hukuk camiasında mevcudiyetini koruyor'' diyen Erdoğan, ''Batı komşumuz Yunanistan'ın göçmenlere karşı sergilediği tavır artık vahşet boyutunda vardı. Batı ülkeleri de bir tepki göstermiyor'' açıklamasında bulundu.