Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları bu hafta oynanacak. TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Trabzonspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.





Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

MHK, Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. MHK'den yapılan açıklamaya göre TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görevde olacak.



