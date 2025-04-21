Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarında TÜMOSAN Konyaspor ile Galatasaray ve Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Bu maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları bu hafta oynanacak. TÜMOSAN Konyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Trabzonspor ise evinde Göztepe'yi ağırlayacak.
MHK, Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. MHK'den yapılan açıklamaya göre TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçında Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Yardımcılıklarını Bersan Duran ve Bilal Gölen yapacak. Dördüncü hakem olarak Ali Yılmaz görevde olacak.
Trabzonspor-Göztepe maçını ise Cihan Aydın yönetecek. Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar'ın yardımcılıklarını yapacak maçta Batuhan Kolak dördüncü hakem olacak.