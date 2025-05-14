Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyonluğa ulaştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk kupası, 40. kez Türk teknik adamın ellerinde yükseldi.
Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynandı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40. kez şampiyonluğa uzandı.
Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.
Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkardı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı. Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile bu başarısını tekrarladı.
Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.
Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle Türk futbolundaki iki kupalı isimler arasına girdi. Buruk, ayrıca iki bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör oldu.
Buruk, Türkiye Kupası tarihine geçti
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda en fazla kazanan isim oldu. Futbolculuk kariyerinde 5 kez kupayı kaldıran Okan Buruk, teknik adam olarak ise ikinci kez mutlu sona ulaştı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, bu alanda zirvede yer aldı.
Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim konumunda.
Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler
Geride kalan 63 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:
Sezon Kazanan Teknik direktör Uyruk
1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1963-64 Galatasaray Coşkun Özarı Türkiye
1964-65 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1965-66 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye
1966-67 Altay Halil Bıçakçı Altay
1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar Macaristan
1968-69 Göztepe Adnan Süvarı Türkiye
1969-70 Göztepe Adnan Süvari Türkiye
1970-71 Eskişehirspor Abdullah Gegiç Yugoslavya
1971-72 Ankaragücü Ziya Taner Türkiye
1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere
1973-74 Fenerbahçe Didi Brezilya
1974-75 Beşiktaş Horst Buhtz Almanya
1975-76 Galatasaray Fethi Demircan Türkiye
1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1977-78 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1978-79 Fenerbahçe Necdet Niş Türkiye
1979-80 Altay Ayfer Elmastaşoğlu Türkiye
1980-81 Ankaragücü Yılmaz Gökdel Türkiye
1981-82 Galatasaray Özkan Sümer Türkiye
1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya
1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye
1984-85 Galatasaray Jupp Derwall Almanya
1985-86 Bursaspor Tomislav Kaloperovic Yugoslavya
1986-87 Gençlerbirliği Metin Türel Türkiye
1987-88 Sakaryaspor Necdet Niş Türkiye
1988-89 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere
1990-91 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye
1991-92 Trabzonspor Urbain Braems Belçika
1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp Almanya
1993-94 Beşiktaş Christoph Daum Almanya
1994-95 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye
1995-96 Galatasaray Graeme Souness İskoçya
1996-97 Kocaelispor Holder Osieck Almanya
1997-98 Beşiktaş John Benjamin Toshack Galler
1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2000-01 Gençlerbirliği Samet Aybaba Türkiye
2001-02 Kocaelispor Hikmet Karaman Türkiye
2002-03 Trabzonspor Samet Aybaba Türkiye
2003-04 Trabzonspor Ziya Doğan Türkiye
2004-05 Galatasaray Gheorghe Hagi Romanya
2005-06 Beşiktaş Jean Tigana Fransa
2006-07 Beşiktaş Jean Tigana Fransa
2007-08 Kayserispor Tolunay Kafkas Türkiye
2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye
2009-10 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye
2010-11 Beşiktaş Tayfur Havutçu Türkiye
2011-12 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2012-13 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye
2013-14 Galatasaray Roberto Mancini İtalya
2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye
2015-16 Galatasaray Jan Olde Riekerink Hollanda
2016-17 Konyaspor Aykut Kocaman Türkiye
2017-18 Akhisarspor Okan Buruk Türkiye
2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye
2019-20 Trabzonspor Eddie Newton İngiltere
2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye
2021-22 Sivasspor Rıza Çalımbay Türkiye
2022-23 Fenerbahçe Jorge Jesus Portekiz
2023-24 Beşiktaş Serdar Topraktepe Türkiye
2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye