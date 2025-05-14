Türkiye Kupası'nda 40. kez Türk teknik direktör şampiyonluğa ulaştı

Futbolda Ziraat Bankasının sponsorluğunda düzenlenen 63. Türkiye Kupası, Trabzonspor ile Galatasaray arasında Gaziantep Stadı'nda oynandı. Müsabakayı Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'in (2) golleriyle 3-0 kazanan Galatasaray, mutlu sona ulaştı. Türkiye'nin en prestijli 2. ulusal turnuvasında geride kalan 63 sezonda 44 farklı teknik adam şampiyonluk sevinci yaşadı. Kupa tarihinde Türk teknik adamlar 40. kez şampiyonluğa uzandı.





Türk teknik direktörleri Almanlar 5, İngilizler 4, Yugoslavlar 3, Fransızlar 2, Belçika, Brezilya, Galler, İtalya, İskoçya, Macaristan, Romanya, Hollanda ve Portekizli teknik adamlar birer şampiyonlukla takip etti.





Okan Buruk, kupa sayısını 2'ye çıkardı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerindeki ikinci Türkiye Kupası'nı kazandı. Daha önce 2017-18 sezonunda Akhisarspor'un başında mutlu sona ulaşan Buruk, Galatasaray ile bu başarısını tekrarladı.





Kupayı daha önce Gündüz Kılıç (Galatasaray), Ahmet Suat Özyazıcı (Trabzonspor), Aykut Kocaman (Fenerbahçe, Konyaspor) ve Fatih Terim (Galatasaray) üçer, Adnan Süvari (Göztepe), Necdet Niş (Fenerbahçe, Sakaryaspor), Gordon Milne (Beşiktaş), Samet Aybaba (Gençlerbirliği, Trabzonspor), Jean Tigana (Beşiktaş), Mustafa Denizli (Galatasaray, Beşiktaş) ve Şenol Güneş (Trabzonspor) ikişer kez kaldırdı.





Okan Buruk, Trabzonspor karşısında alınan galibiyetle Türk futbolundaki iki kupalı isimler arasına girdi. Buruk, ayrıca iki bu başarıyı iki farklı takımla yakalayan 5. teknik direktör oldu.





Buruk, Türkiye Kupası tarihine geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcu ve teknik adam olarak Türkiye Kupası'nda en fazla kazanan isim oldu. Futbolculuk kariyerinde 5 kez kupayı kaldıran Okan Buruk, teknik adam olarak ise ikinci kez mutlu sona ulaştı. Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, bu alanda zirvede yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de de futbolcu (7) ve teknik adamlık (3) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim konumunda.





Türkiye Kupası zaferi yaşayan teknik direktörler

Geride kalan 63 sezonda Türkiye Kupası'nda şampiyon olan takımlar ve teknik direktörleri şöyle:





Sezon Kazanan Teknik direktör Uyruk

1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1963-64 Galatasaray Coşkun Özarı Türkiye

1964-65 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1965-66 Galatasaray Gündüz Kılıç Türkiye

1966-67 Altay Halil Bıçakçı Altay

1967-68 Fenerbahçe Ignac Molnar Macaristan

1968-69 Göztepe Adnan Süvarı Türkiye

1969-70 Göztepe Adnan Süvari Türkiye

1970-71 Eskişehirspor Abdullah Gegiç Yugoslavya

1971-72 Ankaragücü Ziya Taner Türkiye

1972-73 Galatasaray Brian Birch İngiltere

1973-74 Fenerbahçe Didi Brezilya

1974-75 Beşiktaş Horst Buhtz Almanya

1975-76 Galatasaray Fethi Demircan Türkiye

1976-77 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1977-78 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1978-79 Fenerbahçe Necdet Niş Türkiye

1979-80 Altay Ayfer Elmastaşoğlu Türkiye

1980-81 Ankaragücü Yılmaz Gökdel Türkiye

1981-82 Galatasaray Özkan Sümer Türkiye

1982-83 Fenerbahçe Branko Stankovic Yugoslavya

1983-84 Trabzonspor Ahmet Suat Özyazıcı Türkiye

1984-85 Galatasaray Jupp Derwall Almanya

1985-86 Bursaspor Tomislav Kaloperovic Yugoslavya

1986-87 Gençlerbirliği Metin Türel Türkiye

1987-88 Sakaryaspor Necdet Niş Türkiye

1988-89 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1989-90 Beşiktaş Gordon Milne İngiltere

1990-91 Galatasaray Mustafa Denizli Türkiye

1991-92 Trabzonspor Urbain Braems Belçika

1992-93 Galatasaray Karl-Heinz Feldkamp Almanya

1993-94 Beşiktaş Christoph Daum Almanya

1994-95 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye

1995-96 Galatasaray Graeme Souness İskoçya

1996-97 Kocaelispor Holder Osieck Almanya

1997-98 Beşiktaş John Benjamin Toshack Galler

1998-99 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

1999-00 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2000-01 Gençlerbirliği Samet Aybaba Türkiye

2001-02 Kocaelispor Hikmet Karaman Türkiye

2002-03 Trabzonspor Samet Aybaba Türkiye

2003-04 Trabzonspor Ziya Doğan Türkiye

2004-05 Galatasaray Gheorghe Hagi Romanya

2005-06 Beşiktaş Jean Tigana Fransa

2006-07 Beşiktaş Jean Tigana Fransa

2007-08 Kayserispor Tolunay Kafkas Türkiye

2008-09 Beşiktaş Mustafa Denizli Türkiye

2009-10 Trabzonspor Şenol Güneş Türkiye

2010-11 Beşiktaş Tayfur Havutçu Türkiye

2011-12 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye

2012-13 Fenerbahçe Aykut Kocaman Türkiye

2013-14 Galatasaray Roberto Mancini İtalya

2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu Türkiye

2015-16 Galatasaray Jan Olde Riekerink Hollanda

2016-17 Konyaspor Aykut Kocaman Türkiye

2017-18 Akhisarspor Okan Buruk Türkiye

2018-19 Galatasaray Fatih Terim Türkiye

2019-20 Trabzonspor Eddie Newton İngiltere

2020-21 Beşiktaş Sergen Yalçın Türkiye

2021-22 Sivasspor Rıza Çalımbay Türkiye

2022-23 Fenerbahçe Jorge Jesus Portekiz

2023-24 Beşiktaş Serdar Topraktepe Türkiye

2024-25 Galatasaray Okan Buruk Türkiye



