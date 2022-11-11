Dört Büyükler'in kupadaki rakipleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
Bu turda 32 takım seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre 20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak.
İşte Türkiye Kupası 5. tur eşleşmeleri:
- Sivasspor-Esenler Erokspor
- Ankaragücü-Tuzlaspor
- Karagümrük-Uşakspor
- Giresunspor-Karacabey Belediyespor
- Fenerbahçe-İstanbulspor
- Kayserispor-Gençlerbirliği
- Adana Demirspor-Rizespor
- Trabzonspor-Samsunspor
- Alanyaspor-Eyüpspor
- Başakşehir-Göztepe
- Antalyaspor-Manisa FK
- Gaziantep FK-Boluspor
- Kasımpaşa-Ümraniyespor
- Beşiktaş-Şanlıurfaspor
- Galatasaray-Ankara Keçiörengücü
- Konyaspor-Bodrumspor