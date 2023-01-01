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Spor

Türkiye Kupası'nda kuralar 24 Ocak'ta çekilecek

Futbolda Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, 24 Ocak Salı günü belirlenecek. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, çeyrek ve yarı final kura çekimi, kupanın yayıncı kuruluşunun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

12:02 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak.

Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final eşleşmeleri Salı günü belli olacak.


Saat 14.00'te başlayacak kura çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekiminde, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak katılacak. Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Kayserispor ise seri başı değil.


Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.


#Ziraat Türkiye Kupası
#Çeyrek Final
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Galatasaray
2 saat önce
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Türkiye Kupası'nda kuralar 24 Ocak'ta çekilecek
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