Saat 14.00'te başlayacak kura çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. Kura çekiminde, Sivasspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Trabzonspor seri başı olarak katılacak. Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Kayserispor ise seri başı değil.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final müsabakaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak. Çeyrek final müsabakaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.