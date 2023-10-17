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Spor

Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda eşleşmeler belli oldu. Süper Lig’den Hatayspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Sivasspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Kayserispor ve Konyaspor da kura çekimine katıldı.

15:22 . 17/10/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Kura çekimine, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekteri Taner Sensever ve kulüp temsilcileri katıldı.

Kura çekimine, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekteri Taner Sensever ve kulüp temsilcileri katıldı.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı.


Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriken kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yetkilileri katıldı.


Kupanın bu turunda, 2. eleme turunu atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.


Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Ankaragücü - Malatya Arguvan SK

Bandırmaspor - Alanya Kestelspor

Boluspor - Karaman FK

Adanaspor - Hacettepe 1945 SK

Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediye Spor

Gaziantep FK - Efeler 09 Spor FK

Ümraniyespor - Orduspor 1967

Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu

Kırşehir FK - 23 Elazığ FK

Somaspor - Talasgücü Belediye Spor

Arnavutköy Belediye Spor - Gölcükspor

İstanbulspor - Kepez Spor

Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediye Spor

Düzcespor - Kuşadasıspor

Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor

Menemen FK - Nevşehir Belediye Spor

Etimesgut Belediyespor - Bigaspor

Tuzlaspor - Çankaya SK

Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor

Afyonspor - Muş 1984 Muş Spor

Antalyaspor - 52 Orduspor FK

Manisa FK - Pazarspor

İnegölspor - Belediye Derince Spor

Sivasspor - Artvin Hopaspor

Karacabey Belediye Spor - Bornova 1877

Fethiyespor - Tokat Belediye Plevne Spor

Hatayspor - Sarıyer

Altay - Aliağa Futbol A.Ş.

Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor

Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor

Kırklarelispor - Karaköprü Belediye Spor

Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor

Konyaspor - Erbaaspor

Kayserispor - Iğdır FK




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