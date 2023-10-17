Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriken kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yetkilileri katıldı.

Kupanın bu turunda, 2. eleme turunu atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.