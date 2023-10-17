Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Kura çekimine, TFF İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can, TFF Genel Sekteri Taner Sensever ve kulüp temsilcileri katıldı.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı.
Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştiriken kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüp yetkilileri katıldı.
Kupanın bu turunda, 2. eleme turunu atlayan 25 takım ile Trendyol Süper Lig'den 10, Trendyol 1. Lig'den 11, TFF 2. Lig'den 10 ve TFF 3. Lig'den 12 ekip olmak üzere toplam 68 takım mücadele edecek.
Ankaragücü - Malatya Arguvan SK
Bandırmaspor - Alanya Kestelspor
Boluspor - Karaman FK
Adanaspor - Hacettepe 1945 SK
Kastamonuspor - Ayvalıkgücü Belediye Spor
Gaziantep FK - Efeler 09 Spor FK
Ümraniyespor - Orduspor 1967
Isparta 32 Spor - Yeni Mersin İdmanyurdu
Kırşehir FK - 23 Elazığ FK
Somaspor - Talasgücü Belediye Spor
Arnavutköy Belediye Spor - Gölcükspor
İstanbulspor - Kepez Spor
Kasımpaşa - 68 Aksaray Belediye Spor
Düzcespor - Kuşadasıspor
Ankara Keçiörengücü - Burhaniye Belediyespor
Menemen FK - Nevşehir Belediye Spor
Etimesgut Belediyespor - Bigaspor
Tuzlaspor - Çankaya SK
Giresunspor - Beyoğlu Yeni Çarşı Spor
Afyonspor - Muş 1984 Muş Spor
Antalyaspor - 52 Orduspor FK
Manisa FK - Pazarspor
İnegölspor - Belediye Derince Spor
Sivasspor - Artvin Hopaspor
Karacabey Belediye Spor - Bornova 1877
Fethiyespor - Tokat Belediye Plevne Spor
Hatayspor - Sarıyer
Altay - Aliağa Futbol A.Ş.
Gençlerbirliği - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor
Erzurumspor FK - Diyarbekir Spor
Kırklarelispor - Karaköprü Belediye Spor
Alanyaspor - Belediye Kütahyaspor
Konyaspor - Erbaaspor
Kayserispor - Iğdır FK