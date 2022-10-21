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Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Beşiktaş ve Galatasaray'ın da rakipleri belirlenecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Kupasında eşleşmeler belli oluyor
2. Lig ekibi Düzcespor, Süper Lig temsilcisi Hatayspor'u eleyerek adını 4. tura yazdırmıştı.

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 11.00'de başlayacak.

Galatasaray ile birlikte 3. turu geçen takımlara ek olarak Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve Karagümrük kuraya dahil olacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor kura çekimine 5. turdan katılacak.

Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.


İşte 4. eleme turu kura çekimine katılacak takımlar:


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