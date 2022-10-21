Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oluyor

Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi bugün yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi saat 11.00'de başlayacak.

Galatasaray ile birlikte 3. turu geçen takımlara ek olarak Süper Lig'den Beşiktaş, Alanyaspor, Antalyaspor, Ümraniyespor, İstanbulspor, Ankaragücü ve Karagümrük kuraya dahil olacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor ve Sivasspor kura çekimine 5. turdan katılacak.

Bu turda 54 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

İşte 4. eleme turu kura çekimine katılacak takımlar:

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