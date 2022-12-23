Türkiye Kupası'nda kura zamanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan maçların ardından son 16 turuna katılan takımlar belli oldu.
Kupada son 16 turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. Saat 11.30'da gerçekleşecek kura çekimine, TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.
Bu turda maçlar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.
Son 16 turuna kalan takımlar şöyle:
Seri başı takımlar
- Alanyaspor, Antalyaspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Karagümrük, Konyaspor, Trabzonspor, Başakşehir.
Seri başı olmayanlar
- Ankaragücü, Galatasaray, Gaziantep FK, Karacabey Belediye, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor, Ümraniyespor.
📌Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda seri başı takımlar belli dolu.
✅Kura çekimi bugün 11.30'da! pic.twitter.com/MSr4jbiyjg
📌Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda seri başı takımlar belli dolu.