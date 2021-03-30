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Türkiye-Letonya (CANLI)

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye-Letonya (CANLI)
Türkiye-Letonya

A Milli Takımımızın 11'i belli oldu:

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.

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