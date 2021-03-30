Türkiye-Letonya (CANLI)

A Milli Takımımızın 11'i belli oldu:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
A Milli Takımımızın 11'i belli oldu:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Caner Erkin, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz.
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