AVRUPA ŞAMPİYONASI

Türkiye Macaristan maç özeti ve golü

Türkiye-Macaristan: 0-1

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. 80 dakikası golsüz eşitlikle devam eden maçta Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin attığı güzel golle takımına 3 puanı getirdi. Türkiye-Macaristan maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macairstanlı oyuncuların gol sevinci.

Macairstanlı oyuncuların gol sevinci.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleye istediği tempoda başlayamayan millilerde ilk yarıda Uğurcan'ın müthiş kurtarışları akıllarda kalırken, Macaristan'ın iki topu da direkten döndü.

İkinci yarıda sahada biraz daha hareketli bir milli takım olsa da, 80. dakikada Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı gol maçın sonucunu belirledi: 0-1.

  • Ay yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıradaki maçında 6 Eylül'de Sırbistan'a konuk olacak.

Türkiye-Macaristan maç özeti

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Arda Turan, Türk Telekom Stadyumu'na golle dö...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
        Çok yakında!
        8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.