Türkiye-Macaristan: 0-1

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleye istediği tempoda başlayamayan millilerde ilk yarıda Uğurcan'ın müthiş kurtarışları akıllarda kalırken, Macaristan'ın iki topu da direkten döndü.

İkinci yarıda sahada biraz daha hareketli bir milli takım olsa da, 80. dakikada Szoboszlai'nin serbest vuruştan attığı gol maçın sonucunu belirledi: 0-1.

Ay yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıradaki maçında 6 Eylül'de Sırbistan'a konuk olacak.

Türkiye-Macaristan maç özeti