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Türkiye - Macaristan maçı | CANLI YAYIN - CANLI SKOR

Türkiye - Macaristan maçı | CANLI YAYIN - CANLI SKOR

18:4520/03/2025, Perşembe
G: 20/03/2025, Perşembe
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A Milli Takım Macaristan'ı elerse A Ligi'ne yükselecek.
A Milli Takım Macaristan'ı elerse A Ligi'ne yükselecek.

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk ediyor. Zorlu maçta, sarı kart cezalıları Arda Güler ile Merih Demiral forma giyemiyor. Ay-yıldızlı ekibin maçını haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı ağırlıyor. Kritik mücadelenin canlı yayınını haberimizde bulabilirsiniz...


TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI 11'LERİ


Türkiye:
Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Kaan Ayhan.

Macaristan:
Dibusz, Fiola, Orban, Szaboszlai, Kerkez, Schafer, Bolla, Dardai, Nikitscher, Nagy, Varda.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN


İki isim cezalı


Aday kadrodaki futbolculardan Arda Güler ve Merih Demiral, bugün oynanan Türkiye - Macaristan karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle forma giyemiyor.


Ceza sınırındakiler


İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü, Macaristan ile oynanan bu mücadelede ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart görmeleri halinde, rövanş maçında forma giyemeyecek.


Maçla ilgili notlar


  • Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev yapan Demir Ege Tıknaz ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.
  • A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları nedeniyle yer almadı.
  • Milli takımda antrenmana, ağrıları devam eden kaleci Mert Günok katılmadı. Tecrübeli file bekçisi bu karşılaşmanın maç kadrosunda yer almadı.
  • Yunus Akgün de sakatlığı nedeniyle ay-yıldızlı ekibin kadrosundan çıkarıldı.

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI CANLI ANLATIMI


#Türkiye
#A Milli Futbol Takımı
#Macaristan

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