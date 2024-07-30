Türkiye Milli Paralimpik takımına Ülker’den destek

Türkiye’nin lider gıda markası Ülker, spor alanındaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Uzun yıllardır futbol ve basketbol başta olmak üzere spora destek veren Ülker, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’yle iş birliği anlaşması imzaladı.
Çamlıca Kampüsü’nde düzenlenen törende sponsorluk anlaşmasını Ülker CEO’su Mete Buyurgan ile Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat Aksu imzaladı. Törende, para okçulukta ülkemizi temsil edecek Nil Mısır ve para atletizm branşında mücadele eden sporcumuz Serkan Yıldırım da hazır bulundu.
Türkiye Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu; Ülker’in komiteye ve sporculara verdiği bu desteğin Paris Paralimpik Oyunlar öncesi tüm sporcularımıza ve ekibe büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirterek;
Paralimpik sporculardan anlamlı mesajlar
Törene katılan paralimpik sporculardan para okçulukta ülkemizi temsil edecek olan Milli sporcu Nil Mısır, Ülker’in verdiği desteği şu sözlerle ifade etti.
Para atletizm branşında mücadele eden Milli sporcu Serkan Yıldırım ise TMPK- Ülker iş birliği ile ilgili olarak şunları söyledi:
tekeRRenk projesiyle tekerlekli sandalyeler renklendi
Ülker, aynı zamanda Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle uygulanan tekeRRenk projesinde de yer alıyor. 2024 Paris Paralimpik Oyunları için bir ekip çalışmasıyla hayata geçirilen “tekeRRenk” projesi, 2020-2024 yılları arasında ülkemizdeki 10 milyonu aşkın engelli bireye ve tekerlekli sandalyelere yönelik bakış açısını iyileştirmek amacıyla başlatıldı.
Bugüne kadar 13 şehirden 9-47 yaş aralığındaki 54 engelli milli ve Paralimpik sporcunun hayat hikayesinden alınan ilhamla tasarlanan jant aksesuarları, 108 farklı desenle tekerlekli sandalyelere uygulandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda farklı branşlarda yarışacak tekerlekli sandalye kullanıcısı sporcuların jant aksesuarları ise, yine projenin kurucu tasarımcısı Birnur Temel'in çizimleriyle tasarlandı ve uygulandı.
Sanatın ifade ve sporun farkındalık gücünden ilham alınarak, sporcuların her bir hayat hikayesinin dikkatlice dinlemesi sonucu tasarlanan tekerlekli sandalye jantları sporculara ağırlık yaratmayacak bir şekilde, uzun bir AR-GE süreci sonunda üretildi. Milli sporcuların elçiliğini üstlendiği bu proje, Türkiye genelinde onlarca şehir ve yüzlerce sandalye olmak üzere kapsayıcılık konusunda bir farkındalık projesi olarak devam ediyor.