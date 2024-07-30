Türkiye Milli Paralimpik takımına Ülker’den destek

"Ülker'in desteği, bizim için sadece bir sponsorluk değil, aynı zamanda büyük bir moral kaynağı. Ülker gibi güçlü bir markanın bizimle olması, sporcu olarak kendimize olan güvenimizi artırıyor ve bizi daha büyük başarılara teşvik ediyor. Bu iş birliği, paralimpik sporcuların azmini ve kararlılığını daha geniş kitlelere duyurma fırsatı sunuyor Paralimpik sporcular olarak, toplumda daha fazla tanınmak ve sporun birleştirici gücünü göstermek istiyoruz. Ülker'in köklü geçmişi ve yüksek iletişim gücü, bizim hikayelerimizi ve başarılarımızı daha fazla insana ulaştırmamıza yardımcı olacak. Bu destek, bizim eşit şartlarda yarışma amacımıza ulaşmamız için büyük bir adım. Ülker ailesine bu değerli katkıları için minnettarım. Onların desteği, bizim sporumuza olan bağlılığımızı ve tutkumuzu daha da güçlendirecek. Ülker'in yanımızda olması, bizlere ilham veriyor ve sporumuzu daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı sunuyor”