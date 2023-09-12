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Spor

Türkiye moral için Japonya karşısında

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Belçika'da Japonya ile karşılaşacak. Genk şehrindeki Cegeka Arena'da yapılacak maç TSİ 15.20'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Allard Lindhout yönetecek.

09:36 . 12/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Karşılaşma 15.20'de başlayacak.

Karşılaşma 15.20'de başlayacak.

EURO 2024 yolunda D Grubundaki kritik maçta Ermenistan ile iç sahada beraberliği son dakikalarda kurtarabilen A Milli Takımı, Japonya karşısında prestijin yanı sıra moral bulmak için sahne alıyor.


Karşılaşma TSİ 15.20'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.


21 yıl sonra yeniden

A Milli Takımı, bugün Japonya ile 21 yıl sonra karşılaşacak. 3. kez rakip olacak iki ülke arasındaki son maç 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu maçını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Tarihteki ilk maçta ise 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrindeki Kirin Kupası maçını Japonya, 1-0 kazanmıştı.


Japonya çok formda

A Milli Takımı'nın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor. Japonya, son hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 yendi. Maç sonrası Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick ile yollar ayrılmıştı.





#Türkiye
#Japonya
#hazırlık maçı
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