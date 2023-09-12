Türkiye moral için Japonya karşısında

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Ermenistan maçı sonrası yapılan eleştirilere cevap verdi. Alman çalıştırıcı, "Şu andaki Türkiye'deki karamsarlığı anlamış değilim. Gruptaki durumumuz hala çok iyi. Kupaya katılmak kendi elimizde ve kupaya katılacağız" dedi.