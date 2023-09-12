Türkiye moral için Japonya karşısında

Karşılaşma 15.20'de başlayacak.
EURO 2024 yolunda D Grubundaki kritik maçta Ermenistan ile iç sahada beraberliği son dakikalarda kurtarabilen A Milli Takımı, Japonya karşısında prestijin yanı sıra moral bulmak için sahne alıyor.
Karşılaşma TSİ 15.20'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Maçı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek.
A Milli Takımı, bugün Japonya ile 21 yıl sonra karşılaşacak. 3. kez rakip olacak iki ülke arasındaki son maç 2002 Dünya Kupası'nda oynandı. Ay-yıldızlı ekip, 18 Haziran 2002'de oynanan son 16 turu maçını 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırmıştı. Tarihteki ilk maçta ise 15 Haziran 1997'de oynandı. Japonya'nın Nagai şehrindeki Kirin Kupası maçını Japonya, 1-0 kazanmıştı.
A Milli Takımı'nın 41. sırada yer aldığı FIFA Dünya sıralamasında Japonya 20. sırada bulunuyor. Japonya, Asya Futbol Konfederasyonuna üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor. Japonya, son hazırlık maçında da Almanya'yı deplasmanda 4-1 yendi. Maç sonrası Almanya Teknik Direktörü Hansi Flick ile yollar ayrılmıştı.