Türkiye-Norveç | CANLI

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma yolunda grubundaki dördüncü maçında Norveç'i konuk ediyor. 11 puanla üçüncü sırada yer aldığımız G Grubu'nda rakibimiz Norveç'in 13 puanı bulunuyor.
Millilerimiz, 2022 Dünya Kupası'na katılma iddiasını sürdürebilmesi için karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek.
Türkiye'nin 11'i;
- Uğurcan; Zeki, Merih, Serdar Aziz, Caner Erkin; Berat; Cengiz, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu; Burak Yılmaz
Norveç'in 11'i;
- Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt.