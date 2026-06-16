Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu! Dikkat çeken atama

Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu! Dikkat çeken atama

16:2316/06/2026, Salı
G: 16/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, G Grubu'nda yer alan Brezilya ve İsviçre takımları 974 Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Ivan Barton yönetti.
Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, G Grubu'nda yer alan Brezilya ve İsviçre takımları 974 Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Ivan Barton yönetti.

2026 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak kritik müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. FIFA, bu önemli karşılaşmaya El Salvador Federasyonu'ndan Ivan Barton'u atadı.

Dünya Kupası gruplarındaki kader maçına doğru geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile kozlarını paylaşacağı 90 dakikanın hakemi açıklandı.

Turnuva organizasyon komitesinden yapılan resmi duyuruya göre, iki ülkeyi karşı karşıya getirecek mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.

Barton'un ana dilinin tıpkı Paraguaylı futbolcular gibi İspanyolca olması ise dikkat çekti.





#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Paraguay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
PROJE OKULLARI ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026! MEBBİS Proje okulları atama sonuçları bugün açıklanacak mı, saat kaçta açıklanır?