Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu! Dikkat çeken atama

2026 Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, Türkiye ile Paraguay arasında oynanacak kritik müsabakayı yönetecek hakem belli oldu. FIFA, bu önemli karşılaşmaya El Salvador Federasyonu'ndan Ivan Barton'u atadı.
Dünya Kupası gruplarındaki kader maçına doğru geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile kozlarını paylaşacağı 90 dakikanın hakemi açıklandı.
Turnuva organizasyon komitesinden yapılan resmi duyuruya göre, iki ülkeyi karşı karşıya getirecek mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.
Barton'un ana dilinin tıpkı Paraguaylı futbolcular gibi İspanyolca olması ise dikkat çekti.