Türkiye - Paraguay maçının hakemi belli oldu! Dikkat çeken atama

Dünya Kupası gruplarındaki kader maçına doğru geri sayım sürerken, A Milli Futbol Takımımızın Paraguay ile kozlarını paylaşacağı 90 dakikanın hakemi açıklandı.

Turnuva organizasyon komitesinden yapılan resmi duyuruya göre, iki ülkeyi karşı karşıya getirecek mücadelede El Salvadorlu hakem Ivan Barton düdük çalacak.