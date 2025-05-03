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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 - Onvo Büyükçekmece : 82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkimspor: 83 - Onvo Büyükçekmece : 82

18:173/05/2025, Saturday
IHA
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Aliağa Petkimspor: 83 - Onvo Büyükçekmece : 82
Aliağa Petkimspor: 83 - Onvo Büyükçekmece : 82

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında Aliağa Petkimspor sahasında Büyükçekmece’yi 83-82 yendi. Aliağa Petkimspor’un 11 galibiyeti alırken Onvo Büyükçekmece Basketbol takımı 15. mağlubiyetini aldı.

Salon:
Aliağa Belediyesi Spor Salonu
Hakemler
: Ali Serkan Emlek, Mehmet Serdar Ünal, Kaan Büyükçil
Aliağa Petkimspor:
Russell 7 , Williams 3, Tyree, Karahan Tuan Efeoğlu 2, Echenique 18, Dotson 18, Van Beck 25, Troy Selim Şav 2 , Aldridge 4, Kılıçarslan Şenkahya 4
Başantrenör
: Burak Gören
Onvo Büyükçekmece Basketbol:
Rebic 3, Franke 13, Starks 16, Yesukan Onar3, Sajus15, Ata Kahraman, Emircan Koşut 7, Love 21, Bruinsma 4 Arda Berk Kaya

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. Periyot
: 23-19 (Aliağa Petkimspor Lehine)
Devre
: 45-46 (Onvo Büyükçekmece Lehine)
3. Periyot:
64-64
#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Aliağa Petkimspor
#Onvo Büyükçekmece
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