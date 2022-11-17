Spor Türkiye, EURO 2028 ve 2032e ev sahipliği yapmak için UEFAya adaylık dosyasını sundu
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Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi. Yapılan başvuruda öne çıkan şehirlerin, İstanbul, Konya, Gaziantep ve Trabzon olduğu belirtiliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Türkiye UEFAya Euro 28 ve 32 için başvuru yaptı!
Türkiye 2028 ve 2032 Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemek için adaylık başvurusunda bulundu!

UEFA'dan yapılan açıklamada, 2028 ve 2032 şampiyonalarına ev sahipliği yapmak isteyen ülkelerin, ön teklif dosyalarını sunduğu kaydedildi.

2028 için rakip Ada konsorsiyumu, 2032 için İtalya

Türkiye, 2028 ve 2032 şampiyonaları için UEFA'ya teklif verirken; İngiltere, Kuzey İrlanda, İrlanda Cumhuriyeti, İskoçya ve Galler futbol federasyonları 2028, İtalya ise 2032 için dosya sundu.

Son teklif dosyasının teslim tarihi 12 Nisan 2023 olarak belirlendi. Ev sahibi ülkelerin gelecek yıl sonbaharda açıklanması bekleniyor.

İtalya, EURO 2032'ye ev sahipliği için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu
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Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu
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Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu

Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi. Yapılan başvuruda öne çıkan şehirlerin, İstanbul, Konya, Gaziantep ve Trabzon olduğu belirtiliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
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