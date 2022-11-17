Türkiye, EURO 2028 ve 2032'e ev sahipliği yapmak için UEFA'ya adaylık dosyasını sundu Türkiye, 2028 ve 2032 gerçekleştirilecek Avrupa futbol şampiyonalarına ev sahipliği yapmak için adaylık dosyasını UEFA'ya verdi. Yapılan başvuruda öne çıkan şehirlerin, İstanbul, Konya, Gaziantep ve Trabzon olduğu belirtiliyor. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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