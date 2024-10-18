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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yeniden Mehmet Akif Üstündağ oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yeniden Mehmet Akif Üstündağ oldu

16:0118/10/2024, Cuma
AA
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TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ.

Türkiye Voleybol Federasyonunun 6. Olağan Genel Kurulu'nda Mehmet Akif Üstündağ, yeniden başkanlığa seçildi.

Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için Mehmet Akif Üstündağ ve Gökhan Dinçer yarıştı. Mehmet Akif Üstündağ, kullanılan 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. 2016'dan bu yana görevini sürdüren Mehmet Akif Üstündağ, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.


Mehmet Akif Üstündağ başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alper Sedat Aslandaş, Ersin Yılmaz, Mustafa Alparslan, İlker Dinçay, Altuğ Erim, Zeynep Aydınlar Eröğüt, Abdurrahim Yıldız, Simge Gündüz, Hasan Semih Oktay ve Bahar Mert yer aldı. Camiaya seslenen Üstündağ, seçimi kazandığı için mutlu olduğunu belirterek, Türk voleyboluna hayırlı olması temennisinde bulundu.


Türkiye'nin en başarılı federasyonu olduklarını vurgulayan Üstündağ, "Bu hikaye ilmek ilmek örüldü. Başarıların arkasında kulüpler var. Kulüplere desteklerimiz artarak devam edecektir. Kulüpler olmazsa federasyon bir hiçtir. Kulüplerimizle her zaman gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Mehmet Akif Üstündağ, yeni bir müjdeyi de paylaşarak, "2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası, Türkiye'de yapılacak. " dedi.

#Gökhan Dinçer
#Mehmet Akif Üstündağ
#Türkiye Voleybol Federasyonu

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