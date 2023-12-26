2024 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi duyuruldu. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak olan ve FIFA tarafından onaylanan listeye bu sene Halil Umut Meler, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan’ın yanı sıra Süper Lig’de düdük çalan Zorbay Küçük, Kadir Sağlam, Bahattin Şimşek de eklendi. FIFA yardımcı hakemi olarak ise Furkan Ürün, Deniz Caner Özaral listeye yeni dahil olan hakemler olarak dikkat çekti.