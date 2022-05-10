Türkiye'den kaçan forvet Avrupa devini şampiyon yaptı

Portekiz şampiyonu Porto'da forma giyen Mehdi Taremi bu sezon çıktığı 32 lig maçında 20 gol atarken 12 de asist yapma başarısı gösterdi.

Porto'nun şampiyonluğunda büyük rol oynayan İranlı futbolcunun piyasa değeri 17 milyon euro olarak açıklandı.

Mehdi Taremi ile ilgili en dikkat çeken konu ise 2016-2017 sezonunda Türkiye'ye gelmesi ancak hiç oynamadan ülkeye dönmesiydi. 29 yaşındaki forvet o dönem Çaykur Rizespor ile anlaşmış ancak sonraki süreçte kararından vazgeçip ülkesine dönmüştü.

Mehdi Taremi'nin Türkiye serüveni ve sonrasında neler yaşandı?

Rizespor, imzaladığı sözleşmenin şartlarını yerine getirmeyen İranlı Mehdi Taremi'yi FIFA'ya şikayet ederken FIFA, golcü oyuncunun yaklaşık 800 bin euro ceza ödemesine karar vermişti. Rizespor ile uzlaşmadan takımdan ayrılan Taremi bu süreçte para cezasının yanı sıra dört ay boyuna futboldan men edilirken, İran'ın Persepolis takımı da iki dönem boyunca transfer yasağı almıştı. Persepolis'in ardından önce 500 bin euro'ya Katar'ın Al Gharafa takımına transfer olan Taremi ardından bedelsiz transfer olduğu Rio Ave formasıyla adım attığı Portekiz'deki ilk sezonunda 18 gol atınca, bir sonraki sezon 4.7 milyon euro karşılığında Porto'nun yolunu tutmuştu.