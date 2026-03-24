Türkiye'nin yeni yıldızı Thierry Karadeniz şov yaptı: U18 Milliler’den 7 gollü gövde gösterisi

18:2124/03/2026, Salı
Thierry Karadeniz Cebelitarık karşısındaki performansıyla dikkat çekti.
U18 Millî Takım’ın 7-0’lık Cebelitarık U18 galibiyetinde yıldızlaşan Thierry Karadeniz, attığı 2 golle karşılaşmaya damga vurdu. Almanya’da yetişen ve son dönemde Avrupa kulüplerinin takibine giren Karadeniz, Türk futbolunun gelecek vadeden genç oyuncuları arasında gösteriliyor.

U18 Millî Takımımız, UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur ilk maçında bugün Antalya'da Cebelitarık ile karşılaştı. Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadeleden ay-yıldızlılar 7-0 galibiyetle ayrıldı.

Milliler'in gollerini 33 ile 40. dakikada Thierry Karadeniz (2), 53. dakikada Yusuf Can Karademir, 55 ve 81. dakikada Hasan Ege Akdoğan (2), 77. dakikada Tuna Demir ve 89. dakikada Boran Eligüzel kaydetti.

Cebelitarık'ta Montovio 61. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Genç milliler bir sonraki maçta 27 Mart Cuma günü saat 16.00'da Ermenistan'ı konuk edecek.

Thierry Karadeniz kimdir?

Thierry Darnel Karadeniz, 22 Haziran 2008’de Almanya’da doğmuş genç bir futbolcudur. Afrikalı bir anne ve Türk asıllı bir babanın oğlu olan Karadeniz, futbol eğitimini Almanya’da almıştır.

2026 yılı itibarıyla 17 yaşında olan genç oyuncu, 1.79 metre boyundadır. Kariyerini Almanya Bundesliga ekiplerinden 1. FC Köln altyapısında sürdüren Karadeniz, kulübün U19 takımında forma giymektedir.

Asıl mevkisi sol kanat olan Thierry Karadeniz, sağ kanat ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev alabilmektedir. Geçtiğimiz sezon U17 takımında 5 gol atan genç oyuncu, bu sezon U19 seviyesinde 19 maçta görev alıp 2 gol kaydetmiştir.

Altyapı performansı ve gelişimiyle dikkat çeken Karadeniz, hem kulüp düzeyinde hem de milli takım seviyesinde gösterdiği performansla gelecek vadeden isimler arasında gösterilmektedir.



