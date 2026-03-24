Türkiye - Romanya maçının hakemi açıklandı

12:3324/03/2026, Salı
François Letexier
2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın kader maçını yönetecek isim belli oldu. UEFA, ay-yıldızlı ekibimizin bu dev mücadelesine Fransız hakem François Letexier’i atadı.

A Milli Futbol Takımımızın 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma umudu play-off yarı finaline taşındı.

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak olan ve tüm ülkenin kilitlendiği bu zorlu müsabakanın hakem triosu UEFA tarafından resmen açıklandı. Zorluk derecesi yüksek olan bu eşleşmede düdük, Fransız François Letexier’de olacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu yarı final karşılaşmasını kazanan taraf, finale yükselerek 2026 FIFA Dünya Kupası vizesi için son bir adım daha atacak.


#Türkiye
#Romanya
#François Letexier
TORBA YASA 3600 ek gösterge son durum 2026: Maaşlar değişecek! 1. derece memura 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?