Türkiye - Romanya maçının hakemi açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımımızın kader maçını yönetecek isim belli oldu. UEFA, ay-yıldızlı ekibimizin bu dev mücadelesine Fransız hakem François Letexier’i atadı.
A Milli Futbol Takımımızın 2026 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma umudu play-off yarı finaline taşındı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan bu yarı final karşılaşmasını kazanan taraf, finale yükselerek 2026 FIFA Dünya Kupası vizesi için son bir adım daha atacak.