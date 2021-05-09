Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay çıkartan hakem kararları

Tuzlaspor-Giresunspor mücadelesinin 13. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan'ın çaldığı penaltı düdüğü tartışma çıkardı. Giresunsporlu futbolcular pozisyonda penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulunsa da hakemin kararı değişmedi. Tuzlaspor'da Segbefia kazanılan penaltı atışını gole çevirdi ve takımının eşitlik golünü attı.

Bu pozisyonun dışında Giresunspor'un mücadelede attığı 3. gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu pozisyonda da ciddi tartışmalar yaşandı. Sebebi ise Giresunsporlu futbolcunun ofsaytta olmaması.

Tartışılan penaltı kararı;

Tuzlaspor'un kazandığı penaltı pic.twitter.com/7askwoCCFx — Video Radar (@videoradars77) May 9, 2021

Tartışılan ofsayt kararı;