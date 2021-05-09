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Spor Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay çıkartan hakem kararları
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Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay çıkartan hakem kararları

Tuzlaspor ile Giresunspor arasında oynanan TFF 1. Lig maçında tartışma çıkartan kararlar verildi. Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan'ın Tuzlaspor lehine çaldığı penaltı Giresunsporlu futbolcuların tepkisini çekerken karar değişmedi. Bu kararın dışında Giresunspor'un skoru 3-1'e taşıdığı ancak iptal edilen golde kaldırılan ofsayt bayrağı ise sosyal medyada gündem haline geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tuzlaspor-Giresunspor maçında olay çıkartan hakem kararları
Tuzlaspor-Giresunspor maçının orta hakemi Atilla Karaoğlan.

Tuzlaspor-Giresunspor mücadelesinin 13. dakikasında hakem Atilla Karaoğlan'ın çaldığı penaltı düdüğü tartışma çıkardı. Giresunsporlu futbolcular pozisyonda penaltı olmadığı yönünde itirazlarda bulunsa da hakemin kararı değişmedi. Tuzlaspor'da Segbefia kazanılan penaltı atışını gole çevirdi ve takımının eşitlik golünü attı.

Bu pozisyonun dışında Giresunspor'un mücadelede attığı 3. gol ise ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Bu pozisyonda da ciddi tartışmalar yaşandı. Sebebi ise Giresunsporlu futbolcunun ofsaytta olmaması.

Tartışılan penaltı kararı;

Tartışılan ofsayt kararı;

Giresunspor'un iptal edilen golünde 'ofsayt' kararı verildi.
Giresunspor'un iptal edilen golünde 'ofsayt' kararı verildi.

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