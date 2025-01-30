Twente-Beşiktaş (CANLI)

Beşiktaş'ın Athletic Bilbao maçındaki 11'i
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu için Twente'ye konuk oluyor. Twente-Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 8. ve son hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Twente Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayımlanacak.
Topladığı 9 puan ile Avrupa Ligi'nde 24. sırada bulunan Beşiktaş, Twente deplasmanında kazanarak adını ilk 16 takım arasına yazdırıp play-off'lara seribaşı olarak katılmak istiyor.
Muhtemel 11'ler
Twente:
Unnerstall, van Rooij, Bruns, Lagerbielke, Salah-Eddine, Vlap, Sadilek, Rots, Steijn, van Bergen, van Wolfswinkel.
Beşiktaş:
Mert, Uduokhai, Emirhan, Svensson, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Muçi, Immobile.
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