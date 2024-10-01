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Twente - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Twente - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

13:071/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Chris Kavanagh
Chris Kavanagh

Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Twente ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İngiliz Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak.


3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak karşılaşmanın hakemi belli oldu.


TWENTE - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak olan Twente - Fenerbahçe maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.


Kavanagh daha önce sarı-lacivertlilerin iki maçında görev aldı. Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda AEK Larnaca'yı 2-0 yendi, Slavia Prag'a 3-2 yenildi.






#Fenerbahçe
#Twente
#Avrupa Ligi

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