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Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık: Twente maçında yok

Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık: Twente maçında yok

18:0230/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı sonrası sakatlanan milli oyuncudan kötü haber geldi. Başarılı futbolcu, Avrupa Ligi'nde Twente ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor maçı sonrası milli oyuncudan sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fenerbahçe, stoper oyuncusu Çağlar Söyüncü'nün sakatlandığını ve son durumunu açıkladı.

"Profesyonel Futbol A Takımımızda Antalyaspor ile karşılaştığımız maçta sakatlık yaşayan oyuncumuz Çağlar Söyüncü’nün MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir."

Yapılan tetkikler neticesinde sol arka adelede kanama ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

28 yaşındaki futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Twente maçında forma giyemeyecek.

#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Sakatlık

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