SERİE A

Udinese Milan maç özeti: Ibrahimovic'in röveşata golünü izle

Zlatan'ın röveşatası Milan'a 3 puanı getirdi

Serie A'da Udinese'ye konuk olan Milan, 39 yaşındaki yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in golüyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 89 dakika forma giydi.

Haber Merkezi AA
Zlatan'ın gol vuruşu

Zlatan'ın gol vuruşu

Fotoğraf: DANIELE MASCOLO / Reuters

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında lider Milan, Udinese'yi deplasmanda 2-1 yendi.

Asist Zlatan, gol Kessie

Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maçın 18. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in pasını iyi değerlendiren Frank Kessie, konuk Milan'ı maçta 1-0 öne geçirdi.

De Paul eşitliği sağladı


Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi takım 48. dakikada Rodrigo De Paul'ün penaltı atışından kaydettiği golle skoru eşitledi.

Zlatan maçın skorunu tayin etti

Maçın 83. dakikasında Ibrahimovic, Milan'ı maçta yeniden öne geçiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi.

Zlatan Ibrahimovic'in maç sonu açıklaması.
Zlatan Ibrahimovic'in maç sonu açıklaması.

Hakan Çalhanoğlu 89 dakika süre aldı

Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Rade Krunic'e bıraktı.


  • Deplasmanda Udinese'yi 2-1 yenen Milan puanını 16'ya yükseltirken, ikinci sıradaki Atalanta'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Udinese ise 6. lig maçında 5. yenilgisini yaşayıp, 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Udinese-Milan maç özeti



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