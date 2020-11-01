Zlatan'ın röveşatası Milan'a 3 puanı getirdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 6. haftasında lider Milan, Udinese'yi deplasmanda 2-1 yendi.
Asist Zlatan, gol Kessie
Udine kentindeki Dacia Arena'da oynanan maçın 18. dakikasında Zlatan Ibrahimovic'in pasını iyi değerlendiren Frank Kessie, konuk Milan'ı maçta 1-0 öne geçirdi.
De Paul eşitliği sağladı
Karşılaşmanın ilk yarısı Milan'ın üstünlüğüyle tamamlanırken, ev sahibi takım 48. dakikada Rodrigo De Paul'ün penaltı atışından kaydettiği golle skoru eşitledi.
Zlatan maçın skorunu tayin etti
Maçın 83. dakikasında Ibrahimovic, Milan'ı maçta yeniden öne geçiren golü attı ve skoru 2-1'e getirdi.
Hakan Çalhanoğlu 89 dakika süre aldı
Milan kadrosunda bulunan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelenin 89. dakikasında yerini Rade Krunic'e bıraktı.
- Deplasmanda Udinese'yi 2-1 yenen Milan puanını 16'ya yükseltirken, ikinci sıradaki Atalanta'nın 4 puan önünde liderliğini sürdürdü. Udinese ise 6. lig maçında 5. yenilgisini yaşayıp, 3 puanla 18. sırada yer aldı.
Udinese-Milan maç özeti
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