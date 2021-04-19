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UEFA açıkladı: Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişiyor

UEFA, 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi'ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
UEFA açıkladı: Şampiyonlar Liginin formatı değişiyor
Şampiyonlar Ligi

Avrupa futbolunda devrim gibi kararlar alınmaya devam ediyor. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Juventus, Milan ve Inter, yaptıkları açıklama ile Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını duyurmuştu. UEFA ve FIFA tarafında yaşanan bu gelişmeye tepkiler büyürken, UEFA’nın bugün gerçekleşen İcra Kurulu Toplantısı’nda yeni bir karar alındı.

Buna göre; 2024-2025 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi’ne 36 takım katılacak ve maçlar lig usulüne göre oynanacak.

  • Yeni format nasıl olacak?
  • Şampiyonlar Ligi’nde belirlenen yeni formata göre 36 takım UEFA’daki sıralamasına göre 4 farklı kategoriye ayrılacak. Bu format aynı zamanda İsviçre modeli olarak da geçiyor. Oynadığı ligde Şampiyonlar Ligi vizesi alamayan ancak organizasyonda önemli başarılar elde etmiş iki kulüp Wild Card kontenjanından yararlanabilecek. Yeni formatta grup aşamaları kalkacak. Takımlar, güçleri değişkenlik gösteren 10 rakiple karşılaşacak.
  • İlk aşamada her takım 5 iç saha ve 5 deplasman maçı oynayacak. 10 maç sonunda oluşacak tablo neticesinde genel puan sıralamasındaki ilk 8 takım doğrudan üst tura çıkarken, diğer 8 takım play-off usulü ile ikinci tur biletini alacak. Play-off etabında elenen takımlar UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Son 16 Turu’ndan itibaren ise maçlar Şampiyonlar Ligi’nin klasik formatındaki gibi oynanacak.


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